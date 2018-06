Berlin (dpa) - Experten der Berliner Polizei haben nach der Explosion eines Autos mit einem Toten nach weiterem Sprengstoff gesucht und Entwarnung gegeben. "Unsere Entschärfer sind fertig, vom Auto geht keine weitere Gefahr aus", schrieb die Polizei bei Twitter. Zuvor hatte ein Fachmann das Fahrzeug komplett ausgeräumt. Der Fahrer des Wagens starb am Morgen auf der Bismarckstraße im Stadtteil Charlottenburg, als ein Sprengsatz in oder am Wagen detonierte. Eine Mordkommission ermittelt. Bei den Ermittlungen vor Ort war Beobachtern zufolge der führende Staatsanwalt für Rocker-Prozesse.

