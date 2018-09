Mesa (SID) - Pitcher Johnny Cueto von den San Francisco Giants aus der Major League Baseball (MLB) hat in der Saisonvorbereitung einen heftigen Kopftreffer hinnehmen müssen. Beim Vorbereitungsspiel gegen die Oakland Athletics (3:10) in Mesa/Arizona kam der Ball nach Cuetos Wurf von Schlagmann Billy Burns auf direktem Weg zurück und traf ihn an der Stirn.

Cueto wurde in einem Krankenhaus untersucht, dort stellten die Ärzte eine Prellung fest. Es besteht auch der Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung. Der Pitcher spielte nach dem Zwischenfall noch drei Innings. "Er konnte alle Fragen der Trainer beantworten und wollte weitermachen", sagte Giants-Manager Bruce Bochy.