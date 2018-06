Beirut (AFP) Russische Kampfflugzeuge haben am Dienstag Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nahe der antiken syrischen Stadt Palmyra bombardiert, während die Regierungstruppen weiter auf die Stadt vorrückten. Die syrische Armee habe nach heftigen Kämpfen mit der IS-Miliz mit Unterstützung russischer Kampfjets und Helikopter die Kontrolle über einen Hügel westlich der Stadt übernommen, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte in Syrien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.