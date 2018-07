Genf (AFP) Die syrische Opposition hat sich grundsätzlich zu direkten Gesprächen mit der Regierung bereit erklärt, wenn es Fortschritte bei den Friedensverhandlungen in Genf gibt. "Wir sind bereit, in einer nächsten Etappe an direkten Verhandlungen mit dem Regime teilzunehmen, wie dies bei den Genf-II-Gesprächen der Fall war", sagte ein Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees, Salem al-Meslet, am Dienstag in Genf.

