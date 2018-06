Naypyidaw (AFP) Mit der Wahl eines Vertrauten von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zum neuen Präsidenten ist in Myanmar am Dienstag der Übergang von der Militärdiktatur zur Demokratie besiegelt worden: Der 69-jährige Htin Kyaw wurde auf einer historischen Sitzung von beiden Parlamentskammern in Naypyidaw mit 360 zu 652 Stimmen zum ersten zivilen Staatsoberhaupt seit Jahrzehnten gewählt.

