Genf (AFP) Die syrischen Konfliktparteien haben bei den Friedensgesprächen in Genf "Dokumente" mit ihren Vorstellungen für eine politische Lösung des Bürgerkriegs vorgelegt. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura sagte am Dienstag, er werde die von Regierung und Opposition vorgelegten Papiere "analysieren". Er hatte sich zuvor mit Vertretern des Hohen Verhandlungskomitees (HNC) getroffen, in dem mehrere dutzend Rebellen- und Oppositionsgruppen zusammengeschlossen sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.