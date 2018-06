New York (AFP) Die überraschende Ankündigung Russlands, den Großteil seiner Truppen aus Syrien abzuziehen, ist vom UN-Sicherheitsrat begrüßt worden. Das Gremium sprach am Montag hinter verschlossenen Türen über die Ankündigung Moskaus, am Dienstag mit dem Abzug zu beginnen. Anschließend sprach der derzeitige Vorsitzende des Gremiums, der angolanische UN-Botschafter Ismael Gaspar Martins, von einem "positiven Schritt" Russlands. "Das ist das, was wir sehen wollen."

