Washington (AFP) Ein ranghoher Militärkommandeur der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Angaben der USA den bei einem Luftangriff in Syrien erlittenen Verletzungen erlegen. Dies teilte ein Sprecher des Pentagons am Montag mit. Omar al-Schischani ("Omar der Tschetschene") war bei einem Angriff von der US-geführten Koalition gegen die Dschihadisten vor einer Woche ins Visier genommen worden.

