Caracas (AFP) In einem Massengrab im Südosten von Venezuela sind die Leichen von 17 vermissten Bergbauarbeitern gefunden worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am späten Montagabend (Ortszeit) mitteilte, wurden die Toten in einer Grube in der Stadt Tumeremo entdeckt. Die Getöteten gehörten zu einer Gruppe von insgesamt 28 Arbeitern, die nach Angaben ihrer Familien Anfang März nicht von ihrer Schicht heimgekehrt waren.

