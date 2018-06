Brüssel (AFP) Der Antiterroreinsatz in Belgiens Hauptstadt Brüssel ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Der Einsatz, in dessen Verlauf am Vortag bei einer Schießerei ein Angreifer getötet und vier Polizisten verletzt wurden, sei "die ganze Nacht weiter gegangen und wird auch derzeit noch fortgesetzt", sagte Belgiens Ministerpräsident Charles Michel am Vormittag im belgischen Radio.

