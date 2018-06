Brüssel (AFP) Die belgische Polizei fahndet mit Hochdruck nach zwei flüchtigen Männern, die während einer Hausdurchsuchung am Dienstag in Brüssel mtmaßlich auf Polizisten schossen. "Zwei Verdächtige, die sich sehr wahrscheinlich auch in der durchsuchten Wohnung befunden haben und deren Identität noch unbekannt ist, sind wohl geflüchtet und werden dringend gesucht", sagte ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.