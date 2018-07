Berlin (dpa) - Das geplante Abkommen mit der Türkei zur Bewältigung der Flüchtlingskrise steht heute im Mittelpunkt einer Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag. Vor dem EU-Gipfel in Brüssel will Merkel noch einmal darlegen, wie die Flüchtlingszahlen mit Hilfe der Türkei reduziert werden sollen. Nach den Gewinnen der rechtspopulistischen AfD bei den Landtagswahlen wird es auch darum gehen, wie Merkel Kritik vor allem aus der CSU pariert. CSU-Chef Horst Seehofer hatte nach den CDU-Wahlschlappen einen Kurswechsel Merkesl in der Flüchtlingspolitik gefordert.

