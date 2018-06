Santiago de Chile (AFP) Forscher in Chile haben einen Hühnerembryo mit Dinosaurierbein geschaffen. Durch die Genmanipulation sei die Evolution quasi zurückgedreht worden, sagte der beteiligte Wissenschaftler Alexander Vargas am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Studie des Teams der Universität von Chile wurde vergangene Woche in der Fachzeitschrift "Evolution" veröffentlicht.

