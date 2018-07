Karlsruhe (AFP) Die Drogeriemarktkette dm ruft Eiweißriegel zurück. Grund seien "vereinzelte Funde von Borstenteilen einer Reinigungsbürste", teilte das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit. Bei dem Riegel handelt es sich demnach um den Artikel "DAS gesunde PLUS Sportness Eiweißriegel 32% Cookies & Cream-Geschmack 45g".

