Bonn (AFP) Die Investitionen in die energetische Sanierung von Wohngebäuden haben in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die am Mittwoch in Bonn veröffentlicht wurde. Demnach wurden 2010 rund 40,9 Milliarden Euro etwa in die Gebäudedämmung oder den Austausch von Fenstern gesteckt; 2014 nur noch 34,8 Milliarden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.