Stuttgart (AFP) Drei Tage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grüne und CDU die Sondierungsgespräche aufgenommen. Vertreter beider Parteien kamen am Mittwoch in Stuttgart zusammen, um die Chancen für ein Regierungsbündnis auszuloten. Eine grün-schwarze Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gilt derzeit als wahrscheinlichste Variante im Koalitionspoker.

