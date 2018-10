München (AFP) Nach der Landtagswahl vom Sonntag in Rheinland-Pfalz könnte es in Mainz eine von der SPD geführte Ampelkoalition mit FDP und Grünen geben. "Zumindest Gespräche" darüber würden sich lohnen, weil in Rheinland-Pfalz die Wahrscheinlichkeit eines Politikwechsels größer zu sein scheine als in Baden-Württemberg, sagte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwochsausgabe). Es gebe in dem Bundesland nicht nur "eine sozialliberale Geschichte", auch sei die FDP dort stärker als die Grünen.

