Wiesbaden (AFP) Bei einer bundesweiten Razzia sind fünf mutmaßliche Geldwäscher festgenommen worden. Sie sollen Gelder in Millionenhöhe aus dem Drogenhandel gewaschen haben, wie das Bundeskriminalamt (BKA), das Zollkriminalamt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Im Zuge der Festnahmen wurden demnach bundesweit auch 14 Objekte durchsucht. An dem Einsatz waren mehr als 100 Beamte beteiligt.

