Berlin (AFP) Angesichts des anhaltenden Flüchtlingsandrangs in Griechenland will Österreich Mazedonien bei der Sicherung seiner Grenze unterstützen. Die Regierung in Wien prüfe, "ob wir mit technischem Geräten helfen können, beispielsweise mit Nachtsichtgeräten", sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil der Zeitung "Die Welt" vom Mittwoch. "Die Westbalkanroute muss unbedingt geschlossen gehalten werden", fügte er hinzu.

