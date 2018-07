Stuttgart (AFP) Drei Tage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grüne und SPD ein Sondierungsgespräch über die Regierungsbildung geführt. Vertreter der bisherigen Koalitionspartner kamen nach Angaben von Parteisprechern am Mittwoch in Stuttgart zusammen. Es bestehen aber nach dem Verlust einer eigenen Mehrheit kaum Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit, da die FDP eine mögliche Ampel-Koalition ablehnt.

