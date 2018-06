New York (SID) - Auch ohne ihren deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer haben die Washington Capitals in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL als erstes Team die Play-off-Runde erreicht. Grubauer erlebte den entscheidenden 2:1-Sieg der momentan besten NHL-Mannschaft gegen die Carolina Hurricanes nach Verlängerung lediglich auf der Bank, nachdem sein Rivale Braden Holty erneut den Vorzug erhalten hatte. Washingtons Siegtreffer in der Verlängerung erzielte der russische Superstar Alexander Owetschkin nach 1:38 Minuten.

Die Capitals stehen nach ihrem 27. Erfolg im 35. Heimspiel der laufenden Saison zum achten Mal in neun Jahren in den Play-offs. Der bislang größte Erfolg für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt war 1998 die Teilnahme an der Finalserie (0:4 gegen die Detroit Red Wings).

Die übrigen deutschen Kufen-Cracks verbuchten eine durchwachsene Bilanz. Grubauers Torhüter-Kollege Thomas Greiss bekam beim 1:2 seiner New York Islanders bei den Pittsburgh Penguins von Tom Kühnhackl nach Penaltyschießen eebnfalls keine Eiszeit. Dennis Seidenberg musste unterdessen mit den Boston Bruins eine 2:3-Niederlage bei den San Jose Sharks quittieren.