Köln (SID) - Die Iserlohn Roosters und die Düsseldorfer EG haben ihre Auftaktpartien in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Während Iserlohn im ersten Viertelfinal-Spiel der Best-of-seven-Serie am Mittwoch beim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers wenig Probleme hatte, siegte Düsseldorf bei den Grizzlys Wolfsburg 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

In Iserlohn erwischten die Gastgeber einen Blitzstart. Der Kanadier Brodie Dupont brachte die Roosters nach 29 Sekunden in Führung, sein Landsmann Jason Jaspers erhöhte nur 70 Sekunden später auf 2:0. Anschließend biss sich Nürnberg im Duell der beiden offensivstärksten Teams der Liga die Zähne an der Iserlohn-Defensive aus, Mike York (37.) und erneut Jaspers (55.) trafen zum Endstand.

Das Duell des Hauptrundenvierten aus Wolfsburg mit dem -fünften Düsseldorf war derweil lange Zeit ausgeglichen. Im zweiten Viertel trafen dann Tim Schüle (23.) und Marcel Brandt (39.) für die Gäste. Brent Aubin (42.) brachte die Grizzlys im Schlussdrittel noch einmal heran, doch Alexander Preibisch (55.) und Christopher Minard (59.) machten schließlich alles klar.

Am Dienstag war Vorrundenprimus Red Bull München beim 5:0 gegen die Straubing Tigers seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Zudem überraschten die Kölner Haie mit einem 3:0 beim Vorrundenzweiten Eisbären Berlin. Der zweite Play-off-Spieltag steht für alle Mannschaften am Freitag (19:30 Uhr) an.