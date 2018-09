Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will der kriselnden europäischen Stahlindustrie helfen. Sie schlug am Mittwoch ein Paket kurz- und langfristiger Maßnahmen vor. Damit diese greifen könnten, sei die Kommission aber auf die Hilfe der Mitgliedstaaten angewiesen, sagte Wettbewerbskommissar Jyrki Katainen in Brüssel. Der Stahlsektor in Europa leidet vor allem unter Billigimporten aus China.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.