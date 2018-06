Los Angeles (dpa) - Bond-Girl Eva Green (35, "Casino Royale") gibt in dem ersten Trailer zu dem Fantasy-Film "Die Insel der besonderen Kinder" eine Kostprobe ihrer Rolle als Heimleiterin mit magischen Kräften.

In dem Film von Tim Burton mit dem englischen Titel "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children" leitet sie auf einer einsamen Insel ein Heim für Kinder, die mit ihren seltsamen Fähigkeiten in keine normale Welt passen. Asa Butterfield, Rupert Everett, Judi Dench und Samuel L. Jackson spielen ebenfalls mit. Ende September kommt der Film in die US-Kinos, Anfang November nach Deutschland. Green drehte zuvor mit Burton den Vampirfilm "Dark Shadows". Die französische Schauspielerin war zuletzt in "300: Rise of an Empire" und "Sin City 2: A Dame to Kill For" zu sehen.