Moskau (AFP) Ungeachtet der Wirtschaftskrise in Russland verdoppelt der französische Kosmetikkonzern L'Oréal seine Produktionskapazitäten dort. Umgerechnet 31 Millionen Euro werde L'Oréal in Russland investieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit dem Geld soll eine 2010 nahe der südlich von Moskau gelegenen Stadt Kaluga eröffnete Fabrik vergrößert und modernisiert werden, in der unter anderem Shampoos und Haarfärbemittel hergestellt werden.

