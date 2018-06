Calais (AFP) Zweieinhalb Wochen nach Beginn der Abrissarbeiten ist die Teilräumung des Flüchtlingslagers im nordfranzösischen Calais abgeschlossen. Arbeiter bauten am Mittwoch die letzten selbsterrichteten Unterkünfte in dem südlichen Abschnitt des als "Dschungel" bekannten Lagers ab, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Übrig blieben lediglich einige Hütten, in denen unter anderem eine Schule, ein Restaurant und Gebetsräume untergebracht sind. Die Behörden hatten zugesagt, diese stehen zu lassen.

