Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen droht für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen den FC Villarreal am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) der nächste Ausfall. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu konnte wegen einer Erkältung am Mittwoch nicht am Abschlusstraining teilnehmen und schonte sich stattdessen zu Hause. "Ich hoffe, dass er uns gegen Villarreal zur Verfügung steht", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt.

Dafür kann der Coach aber wieder auf Weltmeister Christoph Kramer zurückgreifen, der am Sonntag beim 1:0 der Werkself gegen den Hamburger SV wegen eines Schleudertraumas fehlte. "Ihm geht es wieder gut", sagte Schmidt über den Mittelfeldakteur, der im Hinspiel in Spanien in der 63. Minute den Ball aus kurzer Entfernung ins Gesicht bekommen hatte und danach einige Zeit regungslos liegen geblieben war.

Möglicherweise kehrt auch Kapitän Lars Bender, der am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren konnte, nach überstandener Oberschenkelblessur in den Kader für Villarreal zurück.

Fehlen werden Bayer nach wie vor Roberto Hilbert (Schlüsselbeinbruch), Kevin Kampl (Wadenbeinbruch), Sebastian Boenisch (Oberschenkel) und Charles Aránguiz, der nach ausgeheiltem Achillessehnenriss nach Angaben Schmidts im Training gute Fortschritte macht. Zudem ist Tin Jedvaj gegen den Tabellenvierten der Primera Division gesperrt.