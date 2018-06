München (SID) - Franz Beckenbauer beendet aus persönlichen Gründen seine Arbeit als TV-Experte bei Sky. Der Pay-TV-Sender gab wenige Stunden vor dem Anpfiff des Champions-League-Spiels von Bayern München gegen Juventus Turin bekannt, dass Beckenbauer im Rahmen des Achtelfinal-Rückspiels in der Allianz Arena seinen "vorerst letzten" Auftritt haben werde.

"Nach den turbulenten Ereignissen der letzten Monate, insbesondere auch nach dem schweren privaten Schicksalsschlag, ist es der Wunsch von Franz Beckenbauer, mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben", hieß es in einer Sky-Mitteilung mit Blick auf den Tod von Beckenbauers Sohn Stephan sowie die Korruptionsgerüchte rund um die WM 2006. Deshalb habe Beckenbauer Sky gebeten, die langjährige Zusammenarbeit nach dieser Partie auf unbestimmte Zeit nicht fortzuführen.

"Ich bin jetzt 70 Jahre alt, stehe seit über 50 Jahren in der Öffentlichkeit und bin für den Fußball - ob als Spieler, Trainer oder Funktionär - zig Mal um die Welt gereist. Nach so langer Zeit möchte ich mir eine Pause gönnen", wurde Beckenbauer zitiert. Zu Beginn seines letzten Experten-Auftritts fügte er an: "Wenn man 25 Jahre einem Sender dient, fällt der Abschied schwer. Der Wunsch kam von mir. Ich habe gewisse Ermüdungserscheinungen durch die letzten Jahre, die sehr schwierig für mich waren. Gott sei dank hat die Spitze von Sky mich aus dem Vertrag entlassen."

Der "Kaiser" gehörte schon im ersten Sendejahr 1991 zur Mannschaft des Sky-Vorgängers Premiere. Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland, erklärte, man respektiere Beckenbauers Wunsch und nehme ihn "mit Bedauern zur Kenntnis".