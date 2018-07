London (AFP) Zwei Auslands-Briten wollen die Teilnahme am Referendum über Verbleib oder Ausstieg aus der EU erstreiten. Der in Italien lebende Veteran Harry Shindler und die in Belgien heimische Britin Jacquelyn MacLennan reichten am Mittwoch beim High Court in London Klage gegen das Referendumsgesetz ein. Es schließt alle Briten, die seit 15 Jahren nicht im Königreich leben, von der Schicksalsabstimmung aus.

