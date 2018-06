Mexiko-Stadt (AFP) Wegen des ersten Ozonalarms seit 14 Jahren dürfen in Mexiko-Stadt immer weniger Autos fahren: Nachdem ältere Wagen schon am Montag von den Straßen verbannt worden waren, verhängten die Behörden am Mittwoch ein zusätzliches Fahrverbot für Fahrzeuge mit bestimmten Kennzeichen. Überdies beschloss die Anti-Verschmutzungskommission Maßnahmen, um den Schadstoffausstoß von Autos besser zu kontrollieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.