Brüssel (dpa) - Der Nato-Einsatz in der Ägäis hat bisher nicht für die gewünschte Eindämmung des Flüchtlingszustroms aus der Türkei gesorgt. In der ersten Woche nach Beginn der Patrouillen kamen nach UN-Angaben mehr als 9500 Flüchtlinge auf den griechischen Inseln an. Die Nato hatte letzte Woche begonnen, direkt an den Schleuserrouten Kriegsschiffe zu positionieren. Der deutsche Einsatzgruppenversorger "Bonn" ist seitdem immer wieder in dem schmalen Seegebiet zwischen der türkischen Küste und der griechischen Insel Lesbos unterwegs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.