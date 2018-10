Berlin (dpa) - Die SPD pocht in den Haushaltsberatungen der Koalition weiter auf zusätzliche Finanzmittel für die Integration von Flüchtlingen und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verwies in Berlin auf Wohnungsbau, Bildung und Arbeitsmarkt. "Dazu werden wir den Haushalt 2017 nutzen", sagte er im Bundestag. Nötig sei ein finanziell kraftvoll ausgestattetes Integrationsgesetz. Altkanzler Gerhard Schröder warnte, wenn die Integration nicht gelinge, "zerreißt es die Gesellschaft".

