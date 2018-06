Austin (dpa) - First Lady Michelle Obama will nicht für das Amt des US-Präsidenten kandidieren. "Ich habe da diese beiden jungen Menschen zu Hause", sagte sie auf dem South-by-Southwest-Festival im texanischen Austin mit Blick auf ihre beiden Töchter Sasha und Malia. Sie wolle sich aber weiter engagieren und Verantwortung übernehmen, sagte die 52-Jährige. Es gebe so vieles, was man auch außerhalb des Weißen Hauses machen könne. Die zweite Amtszeit ihres Ehemanns Barack Obama endet im Januar 2017. Hillary Clinton, die Frau des früheren US-Präsidenten Bill Clinton, kämpft um die Nachfolge.

