Atletico nach Elfmeterschießen gegen Eindhoven im Viertelfinale

Madrid (dpa) - Atletico Madrid ist zum dritten Mal nacheinander ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der Finalist von 2014 gewann am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel allerdings erst nach Elfmeterschießen gegen den PSV Eindhoven mit 8:7. Nach 90 Minuten und Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Auch das Hinspiel beim niederländischen Meister hatte torlos geendet. Am Freitag werden die vier Paarungen für das Viertelfinale ausgelost.

Manchester City erstmals im Viertelfinale der Champions League



Manchester (dpa) - Manchester City ist zum ersten Mal in seiner Clubgeschichte ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Dem künftige Club des Bayern-Trainers Pep Guardiola genügte am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel in Manchester ein 0:0 gegen Dynamo Kiew. Das Hinspiel hatten die Citizens mit 3:1 beim ukrainischen Meister gewonnen. Am Freitag werden die vier Paarungen für das Viertelfinale ausgelost.

Juve-Trainer: Risiko gehen gegen FC Bayern

München (dpa) - Trotz erheblicher Personalsorgen will Juventus Turin dem FC Bayern München in der Champions League einen großen Kampf bieten. "Die Bayern sind natürlich das bessere Team", sagte Kapitän Gianluigi Buffon am Dienstagabend in der Münchner Fußball-Arena: "Aber wir haben die Überzeugung, ihnen Schwierigkeiten bereiten zu können." Der 38 Jahre alte italienische Nationaltorhüter erinnerte vor dem entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) an das 2:2 vor drei Wochen in Turin. Nach einem 0:2-Rückstand gelang dem italienischen Meister ein großes Comeback.

Bayern-Basketballer besiegen Galatasaray im Eurocup-Hinspiel



München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern München haben mit großem Kampfgeist das Viertelfinal-Hinspiel im Eurocup gegen den türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul gewonnen. Im ersten Spiel nach der für Unruhe sorgenden Rücktrittsankündigung von Trainer Svetislav Pesic zum Saisonende siegte der Bundesligist am Dienstagabend mit 99:89 (50:44). Damit verschafften sich die Bayern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche in Istanbul.

Alexander Zverev im Achtelfinale bei Masters-Turnier in Indian Wells



Indian Wells (dpa) – Deutschlands Tennis-Nachwuchshoffnung Alexander Zverev hat nach einer starken Leistung das Achtelfinale des Masters-Turniers im kalifornischen Indian Wells erreicht. Der 18 Jahre alte Hamburger hatte am Dienstag mit dem Franzosen Gilles Simon keinerlei Mühe und besiegte den Weltranglisten-19. überraschend deutlich mit 6:2, 6:2. Für seinen zweiten Erfolg im zweiten Duell mit Simon stand Zverev nur 67 Minuten auf dem Platz. Sein nächster Gegner beim mit 7,037 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Event kommt aus Spanien und könnte Rafael Nadal heißen.

Kölner Haie und EHC München gehen im DEL-Viertelfinale in Führung



Berlin/München (dpa) - Die Kölner Haie und der EHC München sind mit Siegen in das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Die Haie nahmen beim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) am Dienstagabend den Eisbären Berlin mit dem früheren Kölner Coach Uwe Krupp gleich im ersten Spiel der Best-Of-Seven-Serie den Heimvorteil.

Der Vorrundensieger München gewann gegen die Straubing Tigers souverän mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). An diesem Mittwoch starten die Serien Iserlohn gegen Nürnberg und Wolfsburg gegen Düsseldorf ins Viertelfinale, am Freitag finden in allen Duellen die zweiten Spiele an. Zum Weiterkommen sind vier Siege nötig.

Berlin Volleys wahren Chance auf Endspiel im CEV-Pokal

Roeselare (dpa) – Die Berlin Volleys haben gute Chancen auf das Endspiel im europäischen CEV-Pokal. Beim belgischen Meister Knack Roeselare siegte der deutsche Pokalsieger im Halbfinal-Hinspiel am Dienstagabend mit 3:2 (29:31, 25:23, 21:25, 25:21, 15:10). In der zweiten Begegnung am Samstag vor eigener Kulisse reicht den Berlinern nun ein 3:0- oder 3:1-Sieg zum direkten Einzug ins Finale. Bei einem 3:2-Erfolg der Volleys würde am Ende ein so genannter Golden Set die Entscheidung bringen.

Dopingaffäre bei Ringer-Meister ASV Nendingen weitet sich aus

Nendingen/Freiburg (dpa) - In der Dopingaffäre um den deutschen Ringer-Mannschaftsmeister ASV Nendingen ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen weitere Athleten. Das bestätigte der Freiburger Oberstaatsanwalt Michael Mächtel am Dienstag. Die bisherige Auswertung der sichergestellten Dokumente habe "den Verdacht auf weitere Verstöße gegen das neue Anti-Doping-Gesetz durch weitere Athleten des Clubs" ergeben. Gegen wie viele Sportler des ASV nun insgesamt ermittelt wird, wollte Mächtel nicht sagen.

Besiktas Istanbul neuer Tabellenführer - Gomez mit Vereinsrekord

Trabzon (dpa) – Mario Gomez hat mit Besiktas Istanbul nach einem 2:0 (0:0) im Nachholspiel bei Trabzonspor die Tabellenführung in der türkischen Süper Lig übernommen. Gegen den Tabellendreizehnten, bei dem der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Marin durchspielte, reichten den Adlern zwei späte Treffer zum Sieg. In der 76. Minute traf Gomez per Kopf zum 1:0, danach war der eingewechselte Olcay Sahan (86.) erfolgreich. Mit seinem Treffer stellte Gomez einen Vereinsrekord auf. Er hat jetzt 19 Ligatore erzielt, so oft hat noch kein ausländischer Besiktas-Spieler in einer Saison getroffen. Der 30-Jährige führt die türkische Torjägerliste weiterhin an.