FIFA will Entschädigung von Beschuldigten der US-Ermittlungen

Zürich (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA fordert im Korruptionsskandal von den Beschuldigten der US-Ermittlungen eine Entschädigung in Höhe von mehreren zehn Millionen US-Dollar. Der bei den amerikanischen Behörden eingereichte Antrag richte sich gegen 41 frühere FIFA-Offizielle und Fußball-Funktionäre, teilte der Weltverband am Mittwoch mit. Darunter sind die ehemaligen FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner und Jeffrey Webb sowie die früheren Exekutivkomitee-Mitglieder Charles Blazer und Ricardo Teixeira. Der Weltverband sieht sich als Opfer, diese können nach US-Recht von Verurteilten Entschädigung verlangen.

Medien: Robben fehlt FC Bayern in Champions League gegen Juventus

München (dpa) - Der FC Bayern München wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge ohne Arjen Robben um das Weiterkommen in der Champions League am Mittwochabend gegen Juventus Turin kämpfen müssen. Der Niederländer fehlte am Mittag beim traditionellen Anschwitzen des Fußball-Rekordmeisters, wie die TV-Sender Sport1 und Sky sowie die "Bild" berichteten. Damit werde der Offensivstar nicht im Kader für die Partie sein, hieß es. Der FC Bayern bestätigte das Aus des Offensivstars auf Anfrage nicht. Der gesundheitlich angeschlagene Nationalspieler hatte schon das Abschlusstraining am Dienstag verpasst, offiziell fehlte er wegen einer starken Erkältung.

TV-Sender bieten für bisher größtes Medien-Paket mit DFB-Team

Hannover (dpa) - Noch vor der Ausschreibung der Bundesliga-Rechte sind die wertvollen Medienrechte für die Partien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Markt. Die Agentur CAA Eleven vermarktet im Auftrag der UEFA die Qualifikationsspiele für die EM 2020 und die WM 2022. Dazu kommen die neue Nationenliga und die Testspiele des DFB-Teams. Bei den deutschen Fernsehsendern besonders begehrt ist ein Paket, das nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 40 Spiele der DFB-Auswahl enthält. Es ist das umfangreichste Rechte-Angebot mit deutschen Länderspielen, das es bisher gab.

Umfrage: Vettel wird Formel-1-Weltmeister - Rosberg nur Außenseiter

Melbourne (dpa) - Sebastian Vettel hat nach einer Umfrage in diesem Jahr die besten Chancen auf den Formel-1-Weltmeistertitel. Einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zufolge gehen 32 Prozent der Befragten davon aus, dass der Ferrari-Star die Dominanz von Mercedes bricht und erstmals mit der Scuderia den Titel holt. 21 Prozent der insgesamt 2014 Befragten erwarten hingegen, dass Lewis Hamilton seinen Titel im Silberpfeil erneut verteidigt und damit sein viertes Championat feiert. Nur 13 Prozent trauen Hamiltons Teamkollegen Nico Rosberg in dieser Saison den erstmaligen Gewinn der Fahrer-WM zu.

Borussia Dortmund bei Tottenham ohne Gündogan und Bender

Dortmund (dpa) - Ohne die Fußballprofis Ilkay Gündogan und Sven Bender ist die Mannschaft von Borussia Dortmund am Mittwoch zum Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur nach London geflogen. Gündogan fehlt dem Team von Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky/Sport1) beim Tabellenzweiten der englischen Premier League wegen einer Fußprellung. Bender steht wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung. Der BVB hat nach dem 3:0 im Hinspiel eine sehr gute Ausgangsposition. Sportdirektor Michael Zorc sagte aber, es habe in der Europapokalgeschichte schon viele Überraschungen gegeben.

Rebensburg bei letzter Abfahrt ausgeschieden - Sieg an Puchner

St. Moritz (dpa) - Mit einem Ausfall hat für Viktoria Rebenburg das Weltcup-Finale von St. Moritz begonnen. Die Skirennfahrerin aus Kreuth musste in der Abfahrt am Mittwoch nach einem Fahrfehler abschwingen und blieb damit ohne Punkte bei der letzten Schussfahrt des Winters. Den Sieg in der Schweiz holte sich die junge Österreicherin Mirjam Puchner, die Fabienne Suter aus der Schweiz und die Italienerin Elena Curtoni hinter sich ließ. Puchner hatte zuvor in ihrer Karriere noch nie auf einem Weltcup-Podium gestanden. Als Siegerin der Gesamtwertung stand schon vor dem Rennen am WM-Ort von 2017 die verletzte Amerikanerin Lindsey Vonn fest.

Bayer bangt vor Spiel gegen Villarreal um Calhanoglu-Einsatz

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen bangt vor der Rückpartie im Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag gegen den FC Villarreal um Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu. Er konnte am Mittwoch wegen einer Erkältung nicht mittrainieren. "Ich hoffe, dass er für das Spiel zur Verfügung steht", sagte Roger Schmidt, Chefcoach des Bundesligisten. Mitwirken kann Christoph Kramer. Der Weltmeister hatte im Hinspiel ein Schleudertrauma erlitten und zuletzt gegen den Hamburger SV (1:0) pausiert. Verzichten muss Schmidt bei der Aufholjagd nach dem 0:2 beim spanischen Erstligavierten auf Abwehrchef Ömer Toprak (Muskelfaserriss) und Verteidiger Tin Jedvaj (Gelb-Rot-Sperre).

Neuer Trainer für Podolski bei Galatasaray Istanbul

Istanbul (dpa) - Der Niederländer Jan Olde Riekerink wird neuer Trainer von Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul. Der Verein gab die Beförderung des bisherigen Jugendkoordinators am Mittwoch bekannt, er ist damit bereits der vierte Coach des Teams in dieser Saison. Der 53-jährige Holländer war im Februar auf Empfehlung seines Landsmanns Wesley Sneijder an den Bosporus gekommen, mit dem er bereits in der Jugend von Ajax Amsterdam zusammengearbeitet hatte.

Skirennfahrer Fill gewinnt Abfahrts-Kugel - Finaler Tagessieg an Feuz

St. Moritz (dpa) - Der Südtiroler Skirennfahrer Peter Fill hat die Weltcup-Disziplinwertung in der Abfahrt gewonnen. Beim letzten Rennen der Saison am Mittwoch in St. Moritz reichte dem 33-Jährigen ein zehnter Platz, um die kleine Kristallkugel erstmals in der Geschichte für das italienische Team zu erobern. Fill konnte den verletzten Norweger Aksel Lund Svindal an der Spitze der Wertung noch um 26 Punkte distanzieren. Der Tagessieg in der Schweiz ging an Lokalmatador Beat Feuz, der den Amerikaner Steven Nyman und Erik Guay aus Kanada auf die Plätze verwies. Der einzige deutsche Starter Andreas Sander landete auf dem 17. Platz.

Kohlschreiber unterliegt Djokovic trotz starker Leistung

Indian Wells (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Masters in Indian Wells trotz einer starken Leistung eine Überraschung verpasst. Deutschlands Nummer eins unterlag am Dienstag (Ortszeit) in seinem Drittrundenmatch Branchenprimus Novak Djokovic nach 99 Minuten mit 5:7, 5:7. Dagegen hat der Deutsche Alexander Zverev das Achtelfinale des mit 7,037 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers erreicht. Der 18-jährige Hamburger setzte sich mit 6:2, 6:2 gegen den Franzosen Gilles Simon durch und spielt nun gegen Rafael Nadal aus Spanien.