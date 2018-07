Peshawar (AFP) Bei der Explosion eines Busses sind im unruhigen Nordwesten Pakistans am Mittwoch mindestens 16 Menschen getötet worden. Mehr als 24 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Stadt Peshawar nahe den halbautonomen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan verletzt worden, teilten örtliche Behörden mit. Demnach explodierten in dem Bus, mit dem Behördenmitarbeiter unterwegs waren, rund vier Kilogramm Sprengstoff.

