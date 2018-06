Berlin (dpa) - FDP-Chef Christian Lindner steht einer von der SPD geführten Ampelkoalition mit FDP und Grünen in Rheinland-Pfalz wohlwollend gegenüber. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, dass sich "zumindest Gespräche" lohnen würden, weil in Rheinland-Pfalz die Wahrscheinlichkeit eines Politikwechsels größer zu sein scheine als in Baden-Württemberg. Auch FDP-Landeschef Volker Wissing zeigte sich zu Gesprächen bereit. Man werde dem Ernst der politischen Situation am besten gerecht, wenn man Gespräche führe, sagte er dem Blatt.

