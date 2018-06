Magdeburg (dpa) - Drei Tage nach der Landtagswahl haben in Sachsen-Anhalt die Sondierungsgespräche von CDU, SPD und Grünen begonnen. "Ich bin optimistisch, dass wir eine Koalition hinbekommen", sagte Regierungschef Reiner Haseloff in Magdeburg. Er legte einen dicken Aktenordner mit den Wahlprogrammen der drei Parteien vor, in denen jeweils Konsens- und Dissenspunkte markiert wurden. SPD-Unterhändler Andreas Steppuhn betonte, man müsse schauen, ob ein Kompromiss erzielt werden könne. Der Landtag muss spätestens am 12. April erstmals zusammentreten.

