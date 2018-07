Moskau (AFP) Der Mathematiker und Dichter Alexander Jessenin-Wolpin, einer der ersten Streiter für Menschenrechte in der Sowjetunion der 60er Jahre, ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in Boston, wie seine Moskauer Freunde am Mittwoch mitteilten.

