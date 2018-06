London (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben von Militärexperten gut ein Fünftel ihrer Gebiete verloren, die sie zu Beginn des vergangenen Jahres in Syrien und im Irak besaß. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut IHS Jane's in einer am Mittwoch vorgestellten Untersuchung. Demnach verloren die IS-Kämpfer 2015 beim Vormarsch ihrer aus der Luft von Russland und den USA unterstützten Gegner 14 Prozent des von ihnen kontrollierten Territoriums. Dieses Jahr waren es den Angaben zufolge weitere acht Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.