Teheran (AFP) Der Iran hat den jüngsten UNO-Bericht über die Menschenrechtslage in der Islamischen Republik zurückgewiesen. Außenamtssprecher Hussein Dschaber Ansari erklärte am Mittwoch, der Bericht des UN-Sonderberichterstatters für den Iran, Ahmad Shaheed, sei "parteilich, diskriminierend und politisch motiviert", er stütze sich auf "nicht überprüfte Informationen". Der Iran fördere die Menschenrechte "in Übereinstimmung mit der Verfassung und religiösen Werten".

