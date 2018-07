Washington (AFP) Der größte Kohleförderer der USA, Peabody Energy, steht vor der Pleite. Peabody könne in den nächsten Tagen Gläubigerschutz beantragen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es kann demnach Zinsen in Höhe von 71,1 Millionen Dollar (64 Millionen Euro) für einen Kredit nicht zahlen. Peabody bleiben 30 Tage, das Geld noch aufzutreiben - die Chancen stehen nach Angaben des Unternehmens aber schlecht.

