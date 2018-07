Washington (AFP) Zu Forschungszwecken will die US-Raumfahrtbehörde Nasa in einer ausgedienten Raumkapsel im All einen Großbrand legen. Der Test solle "der Sicherheit derzeitiger und künftiger Missionen" dienen, sagte Nasa-Ingenieur Gary Ruff vom Glenn Research Center in Cleveland im Bundesstaat Ohio am Dienstag. Demnach soll untersucht werden, wie groß die Flammen werden, wie schnell sich das Feuer ausbreitet, wie heiß es wird und welche Menge an schädlichen Gasen entsteht.

