Washington (AFP) Nach seiner klaren Niederlage bei der Vorwahl der US-Republikaner in seinem Heimatstaat Florida gibt der Präsidentschaftsbewerber Marco Rubio auf. "Dieses Jahr werden wir nicht auf der Gewinnerseite stehen", sagte Rubio am Dienstagabend (Ortszeit) vor Anhängern und erklärte seine Wahlkampagne für beendet. Der Senator landete in Florida Teilergebnissen zufolge mit gut 27 Prozent hinter Trump, der gut 45 Prozent der Stimmen holte.

