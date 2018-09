Washington (AFP) Der populistische Geschäftsmann Donald Trump hat die Vorwahlen der US-Republikaner in Illinois und North Carolina gewonnen. Mehrere Fernsehsender erklärten Trump am Dienstagabend (Ortszeit) zum Sieger in den beiden Bundesstaaten. Zuvor war der Spitzenreiter im republikanischen Nominierungsrennen bereits zum Gewinner in Florida erklärt worden.

