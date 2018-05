Leipzig (AFP) Behörden müssen nicht tausende Aktenordner durcharbeiten, nur damit ein Bürger Einsicht in diese Unterlagen bekommen kann. Ist zu vermuten, dass die Akten an nicht bestimmbaren Stellen schützenswerte Privatdaten enthalten, kann die Behörde in der Regel die Einsicht insgesamt verweigern, wie am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu den Akten der Leuna-Privatisierung entschied. (Az: 7 C 2.15)

