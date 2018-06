Luxemburg (AFP) Um Ansprüche auf eine Fluggastentschädigung durchzusetzen, müssen Flugpassagiere direkt gegen die Fluggesellschaft vorgehen. Sie können nicht verlangen, dass die nationale Beschwerdestelle, in Deutschland das Luftfahrtbundesamt, individuellen Ansprüchen nachgeht, wie am Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. (Az: C-145/15 und C-146/15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.