Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will sich am Donnerstag zur geplanten Übernahme der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann durch den Marktführer Edeka äußern. Gabriel werde um 12.00 Uhr eine Stellungnahme abgeben, teilte sein Ministerium am Morgen mit. Er muss über eine beantragte Ministererlaubnis entscheiden, mit der das Geschäft trotz Bedenken des Bundeskartellamts genehmigt werden kann.

