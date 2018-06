Straßburg (AFP) In einem jahrelangen Rechtsstreit um die Veröffentlichung von Fotos haben die Kinder des früheren Weltklasse-Torhüters Oliver Kahn vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine Niederlage erlitten. Das Gericht wies am Donnerstag in Straßburg eine Beschwerde von Katharina-Maria und David Kahn gegen Deutschland zurück.

