Brüssel (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich "vorsichtig optimistisch" gezeigt, dass sich die EU und die Türkei am Freitag auf den geplanten Flüchtlingspakt einigen. Es gebe noch komplizierte Verhandlungen, aber "die Grundrichtung ist klar", sagte die Kanzlerin vor dem Auftakt des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel.

